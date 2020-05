Skriver ned verdier for 570 millioner

Tallene som var lagt til grunn for nedskrivinger av verdien på fartøyene fra februar 2020 har blitt oppdatert i april basert på ny informasjonen.

Det har resultert i at Eidesvik Offshore bokfører totale nedskrivninger på 569,7 millioner kroner i årsregnskapet for 2019.

Tilleggsnedskrivningene er hovedårsaken til at konsernets årsresultat endte med et tap på 690,3 millioner kroner, hvilket er en betydelig forverring fra tapet på 143,6 millioner kroner som ble rapportert i det foreløpige regnskapet for 2019, publisert tidligere i år.