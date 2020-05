Aker Solutions tror 30 prosent av inntektene vil bli borte

Akers Solutions' omsetning var på 6,5 milliarder kroner i det første kvartalet. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) endte på 314 millioner kroner.

I forkant hadde analytikerne ventet en markant nedgang, med EBITDA på 356 millioner kroner av en omsetning på 5,9 milliarder kroner for første kvartal 2020. Ned fra 636 millioner EBITDA og 7,3 milliarder i omsetning i fjor.

Minus

Resultat etter skatt ble negativt på 730 millioner kroner, mot et overskudd på 149 millioner kroner samme tid i fjor. Resultat pr. aksje ble negativt på 2,73 kroner, mot et positivt resultat på 0,54 kroner samme tid i fjor.

Aker Solutions forklarer nedgangen med at det har blitt påvirket av lavere aktivitetsnivå mot slutten av kvartalet på grunn av utsettelser i arbeidet som en følge av coronaviruset, samt de lave oljeprisene.

Aker Solutions venter at inntektsfallet for året som helhet blir på 30 prosent, men understreker at situasjonen er uklar og at det er vanskelig å gi detaljert veiledning.

– Dybden og omfanget av nedgangen er fortsatt uklar, men andre kvartal blir trolig et av de mest usikre og ødeleggende kvartalene næringen vår har vært gjennom, sier adm. direktør Luis Araujo.

Kostandskutt

Så langt har selskapet redusert bemanningen globalt med 5.000 personer, hvorav 850 er permittert og 3.300 var innleid.

Selskapet har også som mål å kutte kostnader med 1 milliard i året, deriblant ved å stenge ned produksjonen av subseatrær i Tranby, nedbemanninger i Malaysia og Brasil og planlagt stenging av verftet i Sandnessjøen.

Og flere kutt kan komme. Araujo bekreftet under torsdagens kvartalspresentasjon at samtlige av Aker Solutions lokasjoner er oppe til vurdering. Allerede i midten av mars sendte selskapet ut permitteringsvarsel til alle de 6.000 ansatte i Norge.

I første kvartal beløp restruktureringskostnadene seg til 155 millioner kroner og det ble gjort nedskrivninger for 548 millioner kroner. Sammenlignet med 2019 er investeringsbudsjettet barbert med 40 prosent til 500 millioner kroner

Fokuset blir nå å sikre den økonomiske styrken i selskapet i andre kvartal.

– Enn så lenge har vi ikke fått noen kontrakter kansellert, kun utsatt, sier Araujo under kvartalspresentasjonen.

I kvartalet har selskapet hatt en ordreinngang på 6,6 milliarder kroner og sitter dermed med en ordrereserve verdt 26,5 milliarder kroner.

Aker Solutions (Mill. kr) 1. kv./20 1. kv./19 Driftsinntekter 650 634 Driftsresultat 149 325 Resultat før skatt -829 226 Resultat etter skatt -730 149

