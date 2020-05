Carnegie nedjusterer Seadrill-kursmål til null

Carnegie nedjusterer nå kursmålet på Seadrill til null. Samtidig gjentar meglerhuset en salgsanbefaling, melder TDN Direkt.

Ifølge Bloomberg hadde Carnegie i sin siste oppdatering av aksjen, fra november i fjor, et kursmål på 15 kroner.

Meglerhuset mener ifølge TDN Direkt at det bør legges liten vekt på kursmålet, siden de venter at den kommende restruktureringen vil være svært utvannende for egenkapitalen.

Konkurser

Tidligere denne uken spådde Arctic Securities en kø av riggkonkurser.

Analytiker Sebastian Grindheim varslet en restrukturering av hele bransjen etter at Diamond Offshore tok det først skrittet. Han forventer at Seadrill, som en av flere selskaper, følger etter om ikke lenge.

Seadrill fikk merkelappen «ikke investerbar» da Arctic mener sannsynligheten for restrukturering er økt i det selskapet forventes å ha betydelig mer gjeld enn verdier.

Seadrill stiger torsdag formiddag 1,59 prosent til 5,75 kroner på Oslo Børs. Aksjen har hittil i år falt 71,71 prosent.