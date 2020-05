Borr Drilling kriseselger rigger

To oppjekkbare rigger, såkalte «jack-ups», har blitt solgt av Borr Drilling, går det frem av en børsmelding.

Prisen for de to riggene kom på 15,8 millioner dollar. Likviditeten for selskapet vil bli styrket tilsvarende salgsverdien, heter det i børsmeldingen. Selskapet forventer å tjene rekordstore 11,5 millioner dollar på salget.

Børsmeldingen sier videre at «salget av riggene er på linje med selskapets langsiktige strategi», men flere meglerhus spår dystre utsikter for Tor Olav Trøim og Borr Drilling.



«Del av langsiktig plan»

Selskapet sliter tungt med likviditeten har hatt et tungt år så langt på børsen. Aksjekursen har falt 90,62 prosent hittil i år. Selskapet sliter med likviditeten, og Arctic Securities spår at Borr Drilling går konkurs om kort tid.

Ifølge finanskalenderen skulle Borr Drilling ha lagt frem årsrapport for 2019 torsdag. Litt over klokken 08.00 denne morgenen børsmeldte selskapet at årsrapporten er utsatt. Den vil nå komme senest 15. juni. Borr Drilling forklarer dette med coronavirus og hjemmekontor.

Det er de to riggene «Dhabi II» og «Paragon B152» som er solgt. Selskapet skal ifølge børsmeldingen fortsette å operere riggene i en overgangsperiode for den nye eieren.