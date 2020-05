Solstad Offshore må utsette kreditoravtale – igjen

I over halvannet år har Solstad Offshore og datterselskapene jobbet med sine kreditorer for å komme frem til en løsning som gjør at det gjeldstyngede offshorerederiet overlever.

Kreditorene skulle egentlig komme til enighet i løpet av i dag, men nå er fristen blitt utsatt og offshorerederiet har fått betalingsutsettelser frem til og med 8. mai. Selskapet forventer å lande en restruktureringsavtale innen en uke.

– Jeg tror vi skal greie å lande en avtale med kreditorene. Ting tar litt lenger tid enn vi har håpet og vi trenger noen dager til, sier konsernsjef Lars Peder Solstad til Finansavisen.

Fortsatt massiv gjeld

Ifølge han er planen fortsatt å konvertere gjeld for rundt 10 milliarder kroner til egenkapital. Dette består av både bankgjeld, obligasjonsgjeld, leasingforpliktelser og annen usikret gjeld.

Etter det Finansavisen forstår er bankene DNB og Nordea to av de største kreditorene, som trolig blir rederiets største eiere hvis refinansieringsavtalen går i boks.

Selv etter gjeldskonverteringen vil Solstad Offshore sitte med en bruttogjeld på rundt 20 milliarder kroner.

Nåværende aksjonærer, som blant andre Kjell Inge Røkke og John Fredriksen, vil følgelig bli kraftig utvannet.