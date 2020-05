Transocean bruker en halv milliard på coronatiltak

Transocean anslår at tiltakene for å opprettholde driften under covid-19-pandemien vil koste riggselskapet rundt 45 millioner dollar, tilsvarende 464 millioner norske kroner.

– Disse utgiftene inkluderer, men er ikke begrenset til overtidsbetaling, innleie av fly og båter til mannskapsbytter, hotell til utvidet karantene før og etter mannskapsbytter, samt visse logistikkutgifter, sa finansdirektør Mark Mey under en telefonkonferanse torsdag.

Tiltakene ser ut til å lønne seg. Mens noen av konkurrentene har fått flere kontrakter terminert, har Transocean så langt sluppet unna med én terminering.

Noe av ekstraregningen kan trolig også sendes videre til kundene.