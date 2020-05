Sparker 20 prosent av landorganisasjonen

Det danske offshorerederiet Maersk Supply Service vil kutte kostnadene på land med 30 prosent på grunn av den negative påvirkningen covid-19 og oljeprisfallet har på offshoremarkedet, ifølge en melding.

Det betyr at rundt 55 av de 250 ansatte i landorganisasjonen blir sagt opp.

Flesteparten av oppsigelsene vil finne sted ved hovedkvarteret i Lyngby.

– Ettersom vi venter et betydelig redusert aktivitetsnivå i olje- gassindustrien er det et nødvendig skritt for å sikre at organsiasjonen reflekterer virkeligheten i markedet og for å sikre selskapets fremtid, sier offshorerederiets konsernsjef Steen S. Karstensen.

Endringene ventes å gjelde alle funksjoner og vil få effekt i løpet av mai, opplyses det.