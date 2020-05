Maersk Drilling nedjusterer forventningene igjen

Oljeselskapene har fortsatt å kutte i sine investeringsbudsjetter den seneste måneden. Det har blant annet resultert i at riggkontrakter er blitt endret, kansellert eller utsatt.

Nå velger danske Maersk Drilling å nedjustere sine resultatforventninger ytterligere.

Det skjer etter dialog med kunder som har skapt forventninger om at eksisterende kontrakter vil bli justert og at det ikke vil bli inngått nye kontrakter som vil få betydning for de finansielle resultatene i år.

– EN REALITET UTEN SIDESTYKKE: Konsernsjef Jørn Madsen i Maersk Drilling. Foto: MAERSK DRILLING

– Med utbruddet av covid-19 og lavere oljepris står vi foran en realitet uten sidestykke, med betydelige implikasjoner for vår virksomhet, sier konsernsjef Jørn Madsen i en kommentar.

Nedjusterer EBITDA

Riggselskapet venter nå et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på mellom 250 og 300 millioner dollar i 2020.

Man skal ikke lenger tilbake enn til 20. mars da selskapet sist nedjusterte sin guiding. Da ble forventet EBITDA tatt ned fra 400–450 millioner dollar til 325–375 millioner dollar.

Nye oppsigelser

Maersk Drilling venter nå også at investeringene vil bli på rundt 150 millioner dollar, ned fra tidligere 150–200 millioner.

Selskapet har tidligere valgt å legge en rekke rigger i opplag og har varslet oppsigelse av 300 ansatte offshore. Nå varsles det at også landorganisasjonen vil bli påvirket, der inntil 170 personer kan bli overflødige.