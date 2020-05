Venter omsetningsfall på 20-25 prosent

Fredag la det John Fredriksen-kontrollerte brønntjenesteselskapet Archer frem sine resultater for første kvartal. I løpet av årets tre første måneder hadde selskapet driftsinntekter på på 237,1 millioner dollar, opp fra 225,7 millioner i samme periode i fjor.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger styrket seg fra 25,9 millioner dollar i første kvartal i fjor til 28,1 millioner dollar i første kvartal i år.

Andre kvartal derimot, venter selskapet at blir årets svakeste kvartal som følge av den verdensomspennende coronanedstengningen.

– Vi så en reduksjon i aktiviteten mot slutten av mars i de fleste av våre virksomhetsområder etter spredningen av covid-19 og fallet i oljeprisen. Oljeselskapene har signalisert et 20–30 prosents investeringskutt for 2020, noe som gir en umiddelbar innvirkning på Archers aktivitet på tvers av selskapet, sa adm. direktør Dag Skindlo under kvartalspresentasjonen.

Omsetningsfall på 25 prosent

I forkant av coronapandemien guidet selskapet en omsetning for året på linje med 2019. Da beløp inntektene seg til 928,6 millioner dollar.

For året som helhet venter selskapet derfor en redusert omsetning på mellom 20 og 25 prosent sammenlignet med fjoråret.

Selskapet regner også med å kutte investeringene med 40–50 prosent sammenlignet med 2019. I utgangspunktet skulle investeringene tilsvare om lag 3–4 prosent av driftsinntektene.

Som følge av at selskapet har fått flere kontrakter utsatt, må det gjennomføres sparetiltak som bemanningskutt og reduksjon i kompensasjon.

75 prosent hjemme

Med om lag 1.500, tilsvarende 75 prosent av de ansatte, hjemme i «lockdown» i Argentina er det implementert kostnadsbesparende tiltak tilsvarende 7 millioner dollar pr. måned. Blant annet gjennom redusert kompensasjon til dem som går hjemme.

På verdensbasis har selskapet så langt nedbemannet med 300 ansatte og konsulenter, i tillegg til at 160 er permittert.

Totalt regner selskapet i år med å ha redusert arbeidsstokken med 12–15 prosent sammenlignet med i fjor. Ved utgangen av 2019 sysselsatte Archer om lag 5.000 mennesker.

God likviditet

I slutten av april gjennomførte selskapet en refinansiering som forlenget hovedlånefasiliteten frem til oktober 2023.

– Vi føler oss trygge på at vi klarer oss godt med i overkant av 90 millioner dollar i likviditet, sa Skindlo under presentasjonen fredag.

Innen utgangen av året venter Archer å ha redusert sin netto rentebærende gjeld med om lag 10 prosent til mellom 525 og 535 millioner dollar.

I begynnelsen av uken kom det også frem at Quintana Energy Services, hvor Archer eier 28,1 prosent og Fredriksen-systemet nær 20 prosent, vil fusjonere med amerikanske KLX Energy Services, som leverer brønntjenester til landbasert oljeproduksjon. Når fusjonen er gjennomført, vil Archer eie 11,5 prosent, og det anslås årlige kostnadssynergier på rundt 40 millioner dollar.