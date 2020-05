Posisjonerer seg for uunngåelig konsolidering i rigg

Pacific Drilling har for øyeblikket kun ett av sine syv boreskip i arbeid. I likhet med sine konkurrenter brenner riggselskapet derfor enormt med penger.

Selskapets kontantbeholdning på rundt 250 millioner dollar vil reduseres med 75-100 millioner dollar før årsskiftet, ifølge finansdirektør James W. Harris.

Pacific, som har en drøy milliard dollar i gjeld etter å ha kommet ut av chapter 11 så sent som i november 2018, har nå begynt å forberede seg på konsolidering.

– Selv om vi har en betydelig likviditets-«runway» foran oss, vurderer vi strategiske muligheter og jobber for å best mulig posisjonere selskapet for industrikonsolideringen vi mener er uunngåelig, sa Harris under en telefonkonferanse fredag.

– Vår flåte med moderne sjette- og syvendegenerasjons boreskip representerer overbevisende verdi i en fremtidig rasjonalisert global riggflåte når markedet til slutt henter seg inn igjen, sa han på telefonkonferansen, som er gjengitt av The Motley Fool.

Selskapets største eier er det amerikanske hedgefondet Strategic Value Partners (SVP), som trolig vil sitte ved bordet i flere restruktureringer i riggsektoren i tiden som kommer.

SVP eier forøvrig også Dolphin Drilling, et av få selskaper som faktisk har inngått nye kontrakter den seneste tiden.