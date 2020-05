Utfordrende offshore-marked ga inntektsfall

Rederiet Siem Offshore hadde en nedgang i inntektene tilsvarende 16,5 millioner dollar og driftsresultatet gikk kraftig ned i årets første kvartal, melder selskapet i kvartalsrapporten mandag.

Selskapet peker på et utfordrende OSV-marked og at ratene for de store AHTS-skipene har gått ned.

På den positive siden har Siem sikret to nye offshore-kontrakter i 1. kvartal. Utenfor USAs østkyst er fartøyet Siem Dorado tildelt en 80-dagers kontrakt, og 1. april trådte en rammeavtale med Subsea7-fartøyet Siem Spearfish i kraft. Avtalen varer i 180 dager.

Selskapet melder også om god driftsutnyttelse i samtlige hovedsegmenter (PSV, AHTS, OCSV og WIV).

31. mars 2020 består flåten av 33 offshore-fartøy og fem skip er i opplegg ved utgangen av kvartalet.

Siem Offshore-aksjen er ned 37,39 prosent de siste tre månedene.