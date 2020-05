Halvering av inntektene og 12 mill. dollar i tap

Magseis Fairfield mer enn halverte driftsinntektene i årets første kvartal til 53,3 millioner dollar mot 119,5 millioner dollar for samme kvartal i fjor, melder selskapet i kvartalsrapporten tirsdag.

Samtidig endte resultatet på omtrent det samme som i fjor, og selskapet tapte 12,0 millioner dollar, sammenlignet med et tap på 11,2 millioner dollar for 1. kvartal i fjor.

Ordrereserven for første kvartal er på 169 millioner dollar, hvorav 125 millioner dollar er til levering i 2020.

– Vi har gjort tiltak for å tilpasse oss en ny markedsvirkelighet som et resultat av pandemien og lavere oljepriser. Vi har klart dette og fremstår som et sterkere selskap etter restrukturering og refinansiering de siste syv månedene. Det har i april blitt satt i gang ytterligere kostnadskutt og besparelser, sier Carel Hooijkaas, adm. direktør i Magseis Fairfield.

Selskapet fokuserer nå på allerede utforskede felt i stedet for leting etter nye reserver. Kundene konsentrer seg i større grad om et mindre antall prosjekter som vil levere lønnsomhet på kort sikt, og Hooijkaas mener Magseis Fairfield er i en unik posisjon for å kunne være med på prosjektene.

– Når vi ser fremover, har vi en god posisjon posisjon i markedet, en forsvarlig kostnadsstyring og en forretningsmodell som ikke er for kapitalkrevende, sier Hooijkaas.