Odfjells kursmål nærmest halveres

DNB Markets nedjusterer kursmålet på Odfjell-aksjen til 24 kroner pr aksje fra tidligere 41 kroner og gjentar en hold-anbefaling, ifølge TDN Direkt.

DNB Markets peker på at kjemikalietankrederiet har nedjustert COA-dekningen til 51 prosent og har vært i stand til å dra fordeler av et sterkere spotmarked, men skriver at motvind kan gjøre andre halvår 2020 utfordrende på grunn av Covid-19-effekter.

«Vi mener dette bringer en risiko for redusert utnyttelse», heter det.