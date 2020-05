Kjetting-Jan fikk millionordre i nedturen

Nedturen i olje- og offshoresektoren tvinger riggeierne til å sende rigger til land.

Det tjener Sotra Anchor & Chain på.

Nylig ble selskapet tildelt en kontrakt på rundt 6 millioner kroner for leveranse av kjetting og anker til en oppjekkbar borerigg som skal legges i opplag på Hanøytangen på Askøy.

– Det er krevende tider for riggbransjen, og da er det ikke unaturlig med opplag, sier daglig leder Jan Vindenes i Sotra Anchor & Chain.

Det er snakk om store mengder kjetting når en rigg sendes i opplag. I avtalen som nå er inngått skal Vindenes – for mange kjent som Kjetting-Jan – levere to ankere og kraftig kjetting med en samlet lengde på to kilometer for å ankre opp riggen.

Klar for mer

Vindenes tror flere rigger vil bli sendt i opplag som følge av lavere aktivitet etter fallet i oljeprisen.

– Vi så det samme i 2015 og 2016, hvor det ble en voldsom økning i opplagsfortøyninger, sier han, og legger til at bedriften også har levert fortøyninger til flere båter som er lagt i opplag.

– Alle deler av oljemarkedet blir satt under press med de lave prisene det er på olje. Vår fremste oppgave i forbindelse med opplag er å sikre rigger og fartøyer på en god måte, sier han.

Merker likevel nedgangen

Selv om han får ordrer på fortøyninger til rigger og skip som skal i opplag og leveransene til fiskeindustrien går godt, innrømmer Vindenes at også Sotra Anchor & Chain har merket en nedgang i aktiviteten.

– Vi var føre var og sendte permitteringsvarsel til alle. Frykten var at corona og nedstengningen skulle gå hardt ut over virksomheten. Vi har sett en liten nedgang i aktiviteten, men det har ikke gått så ille som fryktet, sier Vindenes.

Nå er nesten samtlige permitterte tilbake i jobb.

– Det er få henvendelser, men vi har god tilslagsprosent på anbudene vi leverer. Det kan ha å gjøre med at vi har lager. I krisetider stopper produksjon og transport opp, og vi er heldige som har alt «på huset». Hvis vi er heldige og får en del av prosjektene som vi tror blir realisert, så kan det bli en fin forsommer, sier han.

Kjetting-Jan ønsker seg likevel tilbake til mer normale markeder.

– På lang sikt er det ikke ønskelig for oss eller andre at fartøyer blir lagt i opplag.