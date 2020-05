- Liten Covid-19-effekt

Odfjell Drilling rapporterer økning i EBITDA-resultatet i første kvartal 2020 fra 73 til 82 millioner dollar. Marginen økte tilsvarende fra 36 til 42 prosent, og selskapet har nå 2,2 milliarder dollar i ordrereserve, hvorav 1,2 milliarder er sikker reserve.

Odfjell rapporterer bedre resultater både i mobile enheter, drilling og brønntjenester samt at effekten av coronaviruset har vært begrenset.

«Videre forventer vi at negative shift i oljeprisen vil ha begrenset effekt på Odfjell Drilling på kort og mellomlang sikt ettersom selskapet har sikker ordrereserve for våre 6. generasjonsrigger frem til 2021 og 2022», skriver Odfjell i sin kvartalsrapport.

Optimistisk for fremtiden

Odfjell rapporterer at nedgangen i finanskostnadene fra 20 til 9 millioner dollar knytter seg til verdiendring av derivatkontrakter og endring av valutagevinster.

Når det gjelder fremtidsutsiktene for Odfjell, skriver selskapet at de vil nyte godt av å ha en moderne flåte og strategiske avtaler med Equinor og AkerBP samt nære relasjoner med BP og Total. Odfjell skriver også at selv om det er usikkerhet knyttet til oljeboring, tror de at selskapet er godt posisjonert.

Odfjell Drilling (Mill. USD) 1. kv./20 1. kv./19 Driftsinntekter 197,4 201,4 Driftsresultat 32,9 30,6 Resultat før skatt 24,4 10,6 Resultat etter skatt 22,8 10,0