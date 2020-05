Borr Drilling trues på New York-børsen

I går kveld opplyste Borr Drilling om at det trues med å bli tatt av New York Stock Exchange (NYSE). Årsaken er at aksjen har blitt handlet for under 1 dollar i snitt i 30 dager.

Borr Drilling har nå fått utsatt frist til 26. desember til å oppnå kravet om å bli handlet til over 1 dollar i snitt over en bestemt tidsperiode. Tor Olav Trøims riggbaby opplyser at ambisjonen er å være listet opp på NYSE, og at de vil jobbe med å oppfylle kravene.

Selskapet har slitt fælt i 2020. Nylig solgte selskapet to rigger med gevinst. Selskapet sliter med likviditeten. Arctic Securities har spådd at Borr Drilling går konkurs om kort tid.

Aksjen har stupt 91,90 prosent på Oslo Børs siden nyttår.