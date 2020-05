Underskudd og lav kapasitetsutnyttelse

Standard Drilling rapporte et driftsunderskudd på 10,6 millioner dollar i 1. kvartal, mot et overskudd på 3,0 millioner dollar for første kvartal i fjor, melder selskapet i kvartalsrapporten torsdag.

Resultatnedgangen kommer etter et urealisert tap ved omfordelinger av eiendeler fra investeringer i PSV-markedet på 9,5 millioner dollar.

Samtidig hadde selskapet en driftsutnyttelse på 61 prosent på PSV-er i stor størrelse, mot 89 prosent utnyttelse i samme kvartal i fjor.

– Driftsresultatet fra PSV-flåten i første kvartal var skuffende, men gjenspeiler et utfordrende marked etter nedgangen i oljeprisen og utbruddet av Covid-19. Det urealiserte tapet på eiendelene våre gjenspeiler også markedssituasjonen. Uten gjeld og god kontantposisjon er vi godt forberedt på den utfordrende perioden foran oss, sier Martin Nes, styreleder i Standard Drilling Plc.

Den totale kontantbalansen var på 18,8 millioner dollar ved utgangen av første kvartal, inkludert pro rata eierskap til datterselskapene og investeringene. Det er ned fra 58,2 millioner dollar ved utgangen av fjerde kvartal 2019.

S.D. Standard Drilling (Mill. USD) 1. kv./20 1. kv./19 Driftsinntekter -10,4 3,1 Driftsresultat -10,6 3,0 Resultat før skatt -10,6 3,0 Resultat etter skatt -10,6 3,0