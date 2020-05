EMGS har utnevnt Anders Eimstad til finansdirektør

2. desember i fjor meldte Electromagnetic Geoservices (EMGS) at finansdirektør Hege Veiseth hadde sagt opp for å bli finansdirektør i Polaris Media, og at Anders Eimstad var utnevnt til fungerende finansdirektør, med virkning fra 1. januar.

Nå opplyser seismikkselskapet at Eimstad er tildelt stillingen på permanent basis.

Eimstad har jobbet i EMGS siden 2006.