DOF får forlenget frist

Det betyr at DOF-gruppen ikke trenger å betale renter og avdrag på sine lån før utgangen av neste måned.

Bakgrunnen for å forlenge stillstandsavtalen er at selskapene i DOF-gruppen skal få bedre tid til å forhandle frem en langsiktig refinansieringsavtale med sine banker og obligasjonseiere.

93 prosent støtte

Den nye stillstandsavtalen er inngått med, eller har støtte fra, til sammen 93 prosent av de sikrede långiverne.

DOF og DOF Subsea gjennomfører imidlertid avtalen mot alle de sikrede långiverne. Selskapene opplyser at ingen garantier kan gis for at ikke noen av långiverne erklærer mislighold, men de har heller ikke fått indikasjoner på at det vil skje.

Unntaket i avtalen er kredittfasiliteten på 100 millioner kroner som DOF Subsea fikk på plass i mars for å sikre at selskapet har likviditet.

Avtalen gjelder heller ikke Norskan eller DOF Subsea Brasil. Den sikrede gjelden i Norskan forhandles det om separat.

Kan bli aktuelt med ettergivelse av gjeld

I slutten av februar omtalte Finansavisen hovedtrekkene i den påtenkte refinansieringen av DOF og DOF Subsea.

Planen var å redusere de fleste bankavdragene til 25 prosent av det som opprinnelig var avtalt og utsette alle forfall, inklusive ballongforfall, til etter årsskiftet 2023/24.

Siden februar er markedet dramatisk forverret av corona-smitten og det kraftige oljeprisfallet, som har fått oljeselskapene til å ta frem spareknivene igjen.

I forrige uke ble det klart at Solstad Offshore var kommet til enighet med de fleste av rederiets långivere som innebærer at en tredjedel av gjelden omgjøres til aksjer, og mye tyder på at gjeldsettergivelse i en eller annen form også kan bli et tema i DOF-gruppens forhandlinger med långiverne.

– Situasjonen har endret seg en god del, og diskusjonene med våre långivere må basere seg på det nye omgivelsesbildet. Vi har en løsningsorientert, konstruktiv prosess med bankene, uttalte advokat Hans Olav Lindal til Finansavisen torsdag. Lindal er styremedlem i DOF og DOF Subsea og innstilt som ny styreleder i begge selskaper.

Ved årsskiftet hadde DOF-gruppen en netto rentebærende gjeld på 18 milliarder kroner. I tillegg kommer gjelden i joint venture-selskapet DOFCON på nær 7 milliarder kroner.