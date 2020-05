Frederik W. Mohn bryter samarbeid med Møgster

Mohn tok sist uke gevinst i Fjord1. Han solgte aksjene sine for 877 millioner kroner til Pær Sævik-familiens selskaper Havilafjord Holding 2 og Havilafjord. Mohn hadde trolig en gevinst på 200 millioner.

Mandag går det frem av en børsmelding at Mohn vil trekke seg fra samarbeidet med Helge Arvid Møgster og familien. Sammen eier de to 49 prosent av aksjene i DOF, et rederi som er i krise, gjennom Møgster Mohn Offshore.

Møgster-familiens Laco eier 66,4 prosent av Møgster Mohn Offshore, mens Mohns selskap Perestroika eier 33,61 prosent.

Det ventes at Mohns eierandel blir fisjonert til hans Perestroika, som vil eie 16,45 prosent etter oppsplittelsen. Mohn trakk seg i fjor fra styret i DOF.

Trøbbel

DOF sliter økonomisk. Aksjen har stupt 59,24 prosent etter nyttår. Mandag morgen stiger den 8,47 prosent til 0,64 prosent.

DOF og DOF Subsea har fått støtte fra de aller fleste bankene til å forlenge stillstandsavtalen til 30. juni. Det betyr at DOF-gruppen ikke trenger å betale renter og avdrag på sine lån før utgangen av neste måned.

Bakgrunnen er at selskapene i DOF-gruppen skal få bedre tid til å forhandle frem en langsiktig refinansieringsavtale med sine banker og obligasjonseiere.