Odfjell Drilling og Total enige om ledigtid for «Deepsea Stavanger» før oppdrag i Sør-Afrika

Odfjell Drilling-riggen «Deepsea Stavanger» skulle etter en rekke forsinkelser begynne å bore den første av inntil tre letebrønner på Total-opererte blokk 11B/12B utenfor Sør-Afrika i juni.

For to uker siden opplyste imidlertid Totals partner Africa Energy at oppstarten var utsatt til tredje kvartal på grunn av covid-19-pandemien.

«Den globale coronavirus-situasjonen forblir flytende og vi vil oppdatere investorene når boreplanen er bekreftet», skrev selskapet.

Odfjell Drilling skriver i en melding tirsdag at riggselskapet er blitt enig med Total om at riggen blir liggende ledig i Norge en periode før mobiliseringen til Sør-Afrika.

Årsaken er pandemi-relaterte restriksjoner.

Odfjell vil bli kompensert av Total for perioden før avreise til Sør-Afrika der oppdraget skal gå som planlagt.

«Ledigtid-avtalen er en refleksjon av begge parters forpliktelse til å gå videre med boreprogrammet i Sør-Afrika, og skal gi rammeverket for å navigere gjennom dagens usikkerhet», heter det i meldingen.

«Deepsea Stavanger» blir nå oppgradert ved Semco Maritimes verft på Hanøytangen utenfor Bergen. Riggkontraktens varighet er inntil 280 dager, og dagraten hele 438.000 dollar.

Solstad-skipene «Normand Drott» og «Normand Prosper» er hyret inn for å støtte riggen.