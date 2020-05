Borr Drilling varsler oppdatering

Borr Drilling opplyser at det i dag, onsdag, skal legge frem en trading-oppdatering med utvalgte finansielle resultater for første kvartal. Det skal skje før New York-børsen åpner 15.30 norsk tid.

Selskapet opplyste 12. mai at det trues med å bli tatt av New York Stock Exchange (NYSE). Årsaken er at aksjen har blitt handlet for under 1 dollar i snitt i 30 dager.

Borr Drilling har fått utsatt frist til 26. desember til å oppnå kravet om å bli handlet til over 1 dollar i snitt over en bestemt tidsperiode. Tor Olav Trøims riggbaby har ambisjon om å være listet opp på NYSE, og vil jobbe med å oppfylle kravene.

Den fulle rapporten for første kvartal skal komme 29. mai, ifølge den finansielle kalenderen.

30. april utsatte Borr Drilling fremleggelsen av årsrapporten for 2019 i siste liten. Den vil istedet komme senest 15. juni. Borr Drilling forklarte dette med coronaviruset og hjemmekontor.

«Virkningen fra coronaviruset har hatt vesentlig effekt på tvers av offshoresektoren. Det er økt usikkerhet i sektoren og over hele verden. Dette og forsinkelser i logistikken som følge av fjernarbeid, inkludert forstyrrelser i transport og begrenset tilgang til fasiliteter, støttepersonell og profesjonelle rådgivere, har resultert i at selskapet må utsette årsrapporten», opplyste selskapet den gang.

Selskapet har slitt fælt i 2020. Nylig solgte selskapet to rigger med gevinst. Selskapet sliter med likviditeten. Arctic Securities har spådd at Borr Drilling går konkurs om kort tid.



Borr Drilling-aksjen har falt over 90 prosent i år. Onsdag er den ned 2,08 prosent til 5,40 kroner.