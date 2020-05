Borr Drilling tapte 864 mill. i første kvartal

Tor Olav Trøims riggselskap Borr Drilling tapte 87,0 millioner dollar etter skatt i første kvartal, fremgår det av en oppdatering fra selskapet onsdag ettermiddag.

Det tilsvarer 863 millioner kroner etter dagens vekslingskurs.

Til sammenligning var nettoresultatet i foregående kvartal negativt på 60,3 millioner dollar.

Inntektene er imidlertid opp, fra 92,9 millioner dollar i fjerde kvartal 2019 til 104,1 millioner dollar i første kvartal i år.

Justert driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebtida) rapporteres til 25,4 millioner dollar, en bedring fra foregående kvartal, da dette resultatet viste pluss 1,8 millioner dollar.

I samtaler med kreditorer og verft

I tillegg opplyser selskapet at det er i samtaler med verft og kreditorer om en løsning som skal sikre selskapet finansielt frem til 2022, selv om det ikke skulle bli ytterligere kontrakter på selskapet i denne perioden.

Borr melder om fremskritt i samtalene, og styret, som ledes av Paal Kibsgaard, venter at en ordning vil bli sluttført innen kort tid.

Nye kostnadskutt

Ifølge Borr Drilling var det «Saga», «Idun» og «Prospector I» som drev resultatutviklingen i første kvartal. Alle tre riggene genererte inntekter gjennom hele perioden.

I tillegg til kostnadskutt som allerede er innført, varsler Borr Drilling at ytterligere 35 millioner dollar skal vekk fra de årlige driftskostnadene.

Det tilsvarer nær 350 millioner kroner.

Børsoppgang før tallene

Riggselskapet varslet tidligere onsdag at det ville komme med en oppdatering om utvalgte resultater i første kvartal forut for børsåpning i New York klokken 15.30. Opprinnelig hadde selskapet planlagt å komme med regnskap og rapport for første kvartal 29. mai.

Kort tid før oppdateringen kom, ble Borr Drilling-aksjen handlet opp 3,4 prosent til 5,71 kroner på Oslo Børs. Siden årsskiftet har aksjen falt mer enn 90 prosent.

I førhandelen i New York var aksjen opp 4 prosent til 0,57 dollar.

Utsatt årsrapport

30. april utsatte Borr Drilling fremleggelsen av årsrapporten for 2019 i siste liten. Den vil istedet komme senest 15. juni. Borr Drilling forklarte dette med coronaviruset og hjemmekontor.

Selskapet har slitt fælt i 2020. Nylig solgte selskapet to rigger med gevinst. Selskapet sliter med likviditeten.

Arctic Securities har spådd at Borr Drilling går konkurs om kort tid.