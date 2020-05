Axxis Geo Solutions signerer intensjonsavtale for forlengelse av tidligere utlyst kontrakt i Nordsjøen. Axxis Geo Solutions kunngjorde i starten av mai at de hadde blitt enige med Equinor om en avtale i Nordsjøen på 30 dager i andre kvartal.

Nå har de signert en intensjonsavtale for et ekstra arbeidsomfang. Tilleggsarbeidet vil starte direkte etter inngåelse av den tidligere utlyste kontrakten og har en varighet på omtrent to uker.