Tor Olav Trøims skadeskutte riggbaby Borr Drilling vil hente 300 mill.

Onsdag kveld klokken 23.00 sendte Tor Olav Trøims riggselskap Borr Drilling ut en børsmelding hvor det fremkommer at det ønsker å hente 30 millioner dollar i en kriseemisjon, tilsvarende rundt 300 millioner kroner.

Borr Drilling har hyret inn meglerhusene Clarksons Platou Securities, Fearnley Securities og Pareto Securities for å hente inn pengene.

Det kommer etter at selskapet tidligere onsdag meldte at det er i forhandlinger med kreditorer om en løsning som skal sikre selskapet i to år.

Målet til Borr Drilling er å forbedre likviditeten med 315 millioner dollar til begynnelsen av 2022, og senke cash breakeven-raten til 20 dollar pr. dag til slutten av 2021. Dette tallet er basert på at bare 12 av 23 leverte rigger er i drift.

Kraftig i minus

I første kvartal tapte Borr Drilling tapte 87 millioner dollar etter skatt, tilsvarende 863 millioner kroner. Til sammenligning var resultatet på minus 60 millioner dollar i foregående kvartal.

Inntektene var imidlertid opp fra 93 millioner dollar i fjerde kvartal til 104 millioner dollar. Det justerte driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) kom inn på 25 millioner dollar i første kvartal, opp fra snaut 2 millioner dollar i fjerde kvartal.

Ifølge Borr Drilling var det «Saga», «Idun» og «Prospector I» som drev resultatutviklingen i første kvartal. Alle tre riggene genererte inntekter gjennom hele perioden.

I tillegg til kostnadskutt som allerede er innført, varsler Borr Drilling at ytterligere 35 millioner dollar skal vekk fra de årlige driftskostnadene. Det tilsvarer nær 350 millioner kroner.

Borr Drilling (Mill. dollar) 1. kv./20 4. kv./19 Driftsinntekter 104,1 92,9 EBITDA 25,4 1,8 Resultat etter skatt −87,0 −60,3

Konkursprising

Onsdag ble Borr Drilling-aksjen omsatt for 5,94 kroner og siden årsskiftet er kursen ned 92 prosent. Det har gått hardt utover formuen til Tor Olav Trøim.

Han eier 8,8 millioner Borr Drilling-aksjer med en kostpris på over 100 kroner stykket eller én milliard kroner. Nå er verdien av aksjene på i overkant av 52 millioner kroner.

I obligasjonsmarkedet er det også blitt laget hakkemat av Borr Drilling. Ifølge Infront prises gjelden nå til under 10 prosent av pålydende.

Kursen tilsvarer en yield på 72 prosent, som er vanvittig høyt for et lån med forfall så langt frem som i 2023.

Obligasjonslånet er på 350 millioner dollar med konverteringsrett til Borr-aksjer på 33,50 kroner, som er håpløst langt over dagens aksjekurs.