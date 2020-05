Stena Drilling snappet riggkontrakt på Bahamas

Oljeselskapet Bahamas Petroleum Company (BPC) jobbet i fjor høst sammen med Seadrill for å sluttføre en kontrakt for boringen av selskapets første letebrønn utenfor Bahamas.

I februar ventet BPC å fullføre kontrakten og starte boringen innen kort tid. Coronaviruset satte imidlertid en stopper for både boreplanene og Seadrills kontrakt.

Nå har selskapet i stedet signert en endelig kontrakt med Stena Drilling for å bore jomfrubrønnen Perseverance-1.



Lavere rater

Boringen vil utføres mellom 15. desember 2020 og 1. februar 2021 og har en anslått varighet på 30-45 dager. Kontraktsverdien er på 8-11 millioner dollar, inkludert 2 millioner dollar til mobilisering. Det tilsier en dagrate på rundt 200.000 dollar.

Kostnadene til brønnen skal være rundt 15 prosent lavere enn tidligere anslått, blant annet på grunn av lavere riggrater i kjølvannet av covid-19.

Den totale kostnaden estimeres til 21-25 millioner dollar, mot tidligere 25-30 millioner dollar.

Hvilket boreskip som skal benyttes er ikke bestemt, men «Stena Forth», «Stena IceMax» og «Stena DrillMax» skal alle være kandidater.

Kan få eierskap i oljelisens

I tillegg til selve riggkontrakten er Stena tildelt opsjoner på å tegne seg for nye aksjer i BPC for inntil 10 millioner dollar, eller å kjøpe seg inn med en 10 prosents andel i BPCs sørlige lisens.

Bakgrunnen er at BPC må tette et finansieringsgap, som foreløpig er på 12-16 millioner dollar.

BPC opplyser at det er i diskusjoner med en australsk aktør om et konvertibelt lån på rundt 13 millioner dollar og et Bahamas-basert «family office» for en fasilitet på 21 millioner dollar. I tillegg jobbes det med flere andre aktører som potensielt kan kjøpe seg inn i lisensen.