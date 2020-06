Axxis Geo Solutions ga inntektene et solid løft

(Saken oppdateres)

Axxis Geo Solution økte inntektene fra 24,8 til 45,2 millioner dollar i første kvartal.

EBITDA endte på 12,7 millioner dollar i perioden, opp fra minus 1,7 millioner dollar i samme periode i fjor.

– Vi har sett prosjekter bli forsinket i stedet for kansellert, og vi tror vi er godt posisjoner for vekst når markedet kommer tilbake. Vårt fokus er på operasjonell dyktighet, og adresserer områder som allerede har kjent hydrokarbonpotensial, sier sjef i Axxis Geo Solutions, Lee Parker, i en kommentar.

Selskapet skriver imidlertid i rapporten at konsernets økonomiske situasjon er uholdbar, med lav egenkapital og likviditet under press, og at det derfor er vesentlig usikkerhet knyttet til forutsetningen om fortsatt drift.

«For øyeblikket har konsernet utilstrekkelig med kontanter til å betale kundefordringer. Det jobbes med en restruktureringsplan sammen med nøkkelkreditorer for å redusere kortsiktig gjeld. Hvis dette lykkes vil det styke arbeidskapitalen og forbedre selskapets likviditet», skriver selskapet, og påpeker at utfallet av samtalene er usikre.