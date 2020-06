Stygg milliardsmell for DOF

Driftsinntektene økte på den positive siden fra 1,6 milliarder kroner i fjorårets første kvartal til 2,1 milliarder i år. Driftsresultatet ble derimot negativt med 1,04 milliarder kroner, mot pluss 133 millioner kroner i fjor.

Resultat etter skatt ble minus 4,1 milliarder kroner mot minus 133 millioner kroner i 2019. Resultat pr. aksje ble minus 12,94 kroner, mot minus 7,84 kroner i fjor.

Store nedskrivninger

Årsaken til de svake tallene er at DOF tar nedskrivninger på 1,5 milliarder kroner på grunn av svake markeder, mens det også tar et valutatap på 2,5 milliarder kroner som følge av svekkelsen av den norske kronen mot den brasilianske valutaen.

Selskapet venter tøffe tider også fremover på grunn av coronavirus og lav oljepris. DOF hadde en ordrereserve på 13,8 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal.

«Effekten av covid-19-viruset og det brå fallet i oljeprisen har resultert i utsettelse og kansellering av flere prosjekter og anbud. Det har forstyrret konsernets drift og inntjening fremover», skriver rederiet.

Gjeld

DOF og DOF Subsea har nylig fått støtte fra de aller fleste bankene til å forlenge stillstandsavtalen til 30. juni.

Ved årsskiftet hadde DOF-gruppen en netto rentebærende gjeld på 18 milliarder kroner. I tillegg kommer gjelden i joint venture-selskapet DOFCON på nær 7 milliarder kroner.

Nylig ble det klart at Solstad Offshore var kommet til enighet med de fleste av rederiets långivere som innebærer at en tredjedel av gjelden omgjøres til aksjer. Mye tyder på at gjeldsettergivelse i en eller annen form også kan bli et tema i DOF-gruppens forhandlinger med långiverne.

«Den bokførte verdien av egenkapitalen er nå negativ», skriver DOF i rapporten.

DOF Subsea

For datterselskapet DOF Subsea ble det også røde tall. DOF Subseas inntekter kom inn på 997 millioner kroner i første kvartal, opp fra 844 millioner samme tid i fjor. Driftsresultat ble minus på 585 millioner kroner mot 59 millioner i pluss sist år.

Datterselskapet gikk med et underskudd på 1,95 milliarder kroner mot minus 25 millioner i fjor. Resultat pr. aksje var minus 11,64 kroner, mot minus 0,15 kroner i fjor.

DOF (Mill. kr) 1. kv./20 1. kv./19 Driftsinntekter 2.074 1.633 Driftsresultat -1.035 133 Resultat før skatt -4.237 -118 Resultat etter skatt -4.116 -133