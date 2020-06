Milliardsmell

Selskapet leverer et svakt første kvartal med dundrende underskudd.

Driftsinntektene økte fra 1.145 millioner i 2019 til 1.203 millioner i år, og offshoreselskapet klarte å minske tapet i driftsresultatet ned til minus 136 millioner i år fra minus 208 millioner i fjor.

Det hjelper lite når resultatet før skatt endte på 2.245 millioner kroner i minus. Fjorårets tilsvarende tall var minus 556 millioner, så 1,5 milliard ekstra har altså gått i vasken i år.

«Kvartalet ble særs påvirket av valutatap og terminering av finansielle leasingavtaler på fire skip», heter det i pressemeldingen.

Onsdag endte Solstad Offshore-aksjen opp 2,2 prosent til 0,41 kroner på Oslo Børs.

Restrukturering

Solstad Offshore og datterselskapene har i lenger tid jobbet med sine kreditorer for å komme frem til en løsning som gjør at det selskapet overlever.

Solstad skriver nå i en pressemelding at de den 8. mai skrev under en kontrakt med brorparten av kreditorene for finansiell restrukturering i konsernet.

«Når kontrakten trer i kraft vil avtalen i stor grad bedre selskapets generelle mulighet til å takle det usikre markedet fremover», heter det i pressemeldingen.

Ifølge Lars Peder Solstad, konsernsjef i Solstad Offshore, er planen fortsatt å konvertere gjeld for rundt 10 milliarder kroner til egenkapital.

Selv etter gjeldskonverteringen vil Solstad Offshore sitte med en bruttogjeld på rundt 20 milliarder kroner.

Solstad Offshore (Mill. kr) 1. kv./20 1. kv./19 Driftsinntekter 1.203 1.145 Driftsresultat -136 -208 Resultat før skatt -2.245 -556 Resultat etter skatt -2.249 -528