Subsea 7 kutter 3.000 stillinger

I løpet av andre kvartal 2021 skal Subsea 7 redusere antall ansatte med 3.000 til 9.000. Totalt er det nå 12.000 ansatte i selskapet på verdensbasis.

Det er forventet at to tredeler av reduksjonen vil treffe deltidsansatte, ifølge en børsmelding.

Antall skip i flåten reduseres med oppptil 10 skip ved at man ikke fortsetter å chartere tonnasje. Det er ventet at reduksjonen vil foregå over de neste 12 månedene.

Disse kuttene skal spare selskapet for 400 millioner dollar, eller 3,95 milliarder kroner, i året fra andre kvartal 2021. I tillegg vil utgifter og investeringer reduseres til et minimum fram til 2022.

– Vi står overfor en markant forverring i olje- og gassektoren og må ta raske og effektive avgjørelser for å gjøre noe med det vi har kontroll over, sier John Evans, konsernsjef i Subsea 7.