Valuta bidro til tap for Havila

Havila Shipping måtte bokføre et urealisert valutatap på 160 millioner kroner i første kvartal, noe som førte til at rederiet satt igjen med et negativt resultat etter skatt på 232 millioner kroner.

Redusert aktivitet

Fosnavåg-rederiet opererer en flåte på 23 offshoreskip, hvorav seks for eksterne eiere. Rederiet hadde tre ankerhåndteringsskip i opplag ved utgangen av første kvartal. Eksklusive disse hadde det en flåteutnyttelse på 79 prosent.

Skipene seilte inn et resultat før av- og nedskrivninger på 70,5 millioner kroner, mot 34,3 millioner i tilsvarende periode i fjor. Selskapet tok for øvrig ingen nedskrivninger i første kvartal.

«Det sterke fallet i oljepris og Covid-19-viruset har redusert aktiviteten i markeder hvor fartøyene opereres. Redusert etterspørsel etter fartøyer vil ha negativ innvirkning på selskapets fremtidige inntekter,» skriver selskapet i sin kvartalsrapport.

Har refinansiert

Ved utgangen av første kvartal hadde Havila Shipping en rentebærende gjeld på 4,41 milliarder kroner.

Fosnavåg-rederiet er blant dem som er kommet til enighet med sine långivere om en refinansieringsordning.

I slutten av april fikk det tommelen opp for en plan som skal vare ut 2024. Den innebærer blant annet at gjelden blir delt i to – en rentebærende gjeld på drøyt 3 milliarder og en ikke-rentebærende gjeld på drøyt 1 milliard.

Dersom inntjeningen fra skipene ikke er tilstrekkelig til å dekke renter og avdrag, overføres renter og manglende avdrag til ikke-rentebærende gjeld. Ved utløpet av refinansieringsperioden vil ikke-rentebærende gjeld bli konvertert til aksjer i selskapet. Det innebærer at långiverne tildeles aksjer maksimalt tilsvarende 47 prosent av selskapet.

I tillegg reduseres den rentebærende gjelden etter en nedbetalingsprofil, tilsvarende en reduksjon på rundt 65 millioner kroner pr. kvartal for flåten samlet sett.