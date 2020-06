Solstad Offshore fikk ja i skjebnemøte

Fredag ga kreditorene formelt sin støtte til Solstad Offshores redningsplan. Solstad Offshore fikk ja til forslagene i obligasjonseiermøtene i SOFF 04 og Solship Invest 1.

Oppslutningen var tilnærmet 100 prosent i begge lånene.

I over et år har konsernsjef Lars Peder Solstad forhandlet med banker og obligasjonseiere om en løsning som gjør at Solstad Offshore klarer å holde hodet over vannet. Rederiet la frem en redningsplan for tre uker siden, som de fleste av kreditorene tidligere har skrevet under på.

Røkke fortsatt eier

Av hovedpunktene fremgår det at nær en tredjedel av den netto rentebærende gjelden på 31 milliarder kroner konverteres til aksjer. Gitt at planen gjennomføres vil kreditorene, med DNB i spissen, bli sittende med mellom 64 og 75 prosent av eierskapet i «nye Solstad». Aker og Kjell Inge Røkke vil fortsatt være med på eiersiden, mens det er ukjent hva John Fredriksen vil gjøre i restruktureringen.