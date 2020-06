John Fredriksen og Kjell Inge Røkke blir med videre i Solstad Offshore

I over et år har konsernsjef Lars Peder Solstad forhandlet med banker og obligasjonseiere om en løsning som gjør at det kriserammede offshore serviceskipsrederiet Solstad Offshore i Skudeneshavn klarer å holde hodet over vannet.

Fredag fikk rederiet støtte fra obligasjonseierne, med en oppslutning på tilnærmet 100 prosent i begge lånene.

Derfor vil nær en tredjedel av den netto rentebærende gjelden på 31 milliarder kroner bli omgjort til aksjer. Det innebærer at kreditorene, med DNB i spissen, blir sittende med mellom 64 og 75 prosent av eierskapet i «nye» Solstad.

Utvanning

I tillegg skal det gjennomføres en kapitalutvidelse på cirka 70 millioner kroner. Natt til lørdag sendte Solstad Offshore ut en børsmelding hvor det fremkommer at både Kjell Inge Røkke og John Fredriksen har forpliktet seg til å delta i emisjonen.

I meldingen står det ikke hvor mange aksjer Røkke eller Fredriksen skal kjøpe. Men dagens aksjekapital vannes ut til 0,4 prosent av kapitalen etter gjeldskonverteringen.

Det betyr at dagens eiere bare vil beholde 0,4 prosent av aksjene i «nye» Solstad.

Selskapet har også fått godkjenning fra kredittkomiteen til en majoritet av de sikrede långiverne av redningsplanen. Det forventer at de vil sikre godkjenning fra resten de neste fem til ti dagene.

– Vi setter stor pris på støtten fra det brede spekteret av støttespillere i Solstad Offshore, inkludert både sikrede og usikrede långivere, obligasjonseiere og industrielle aksjonærer, sier Lars Peder Solstad i en melding.

Fredriksen får 9 prosent

John Fredriksen blir med videre som eier i «nye» Solstad Offshore etter restruktureringen og refinansieringen, men skyter etter hva Finansavisen forstår ikke inn mye ny kapital i selskapet.

– Jeg kan bekrefte at vi blir med videre som aksjonær i selskapet etter en lang forhandlingsrunde med alle involverte parter, sier Fredriksens nære medarbeider Marius Hermansen.

Han vil ikke kommentere detaljene i løsningen, men sier at Fredriksen-gruppen vil eie cirka 9 prosent i «nye» Solstad. I dag står Fredriksens selskap Hemen Holding registrert med 15,87 prosent av aksjene og er rederiets nest største eier etter Aker.

Trolig er Fredriksens eierandel delvis et resultat av konvertering av lån på 27 millioner dollar til aksjer. Fredriksen-selskapet Sterna hadde gitt et lån til Solstad-selskapet Solskip Invest 3 – tidligere Deep Sea Supply – som var et av de fire selskapene som for noen år siden ble slått sammen til dagens Solstad.

I henhold til låneavtalen hadde Sterna en opsjon på å ta over aksjene i Solship Invest 3 dersom avtalen misligholdes eller refinansieringen mislykkes.

Lånet kunne tilbakebetales dersom Sterna blir med på en emisjon, og det er trolig dette som nå skjer.

Aker betaler inn sin del i kapitalutvidelsen med kontanter.

Valutasmell

Urealiserte valutatap bidro sterkt til at Solstad Offshore måtte bokføre et tap på over 2 milliarder kroner i årets første kvartal.

Rederiet kunne samtidig vise til ytterligere forbedringer på driften, med en EBITDA på 284 millioner kroner i kvartalet, men offshoremarkedene er forverret siden utgangen av mars.

«Ser man på det som har skjedd etter første kvartal, er det klart at covid-19 påvirker oss som de fleste andre selskaper. Får vi på plass restruktureringsavtalen, vil vi imidlertid klare å møte de markedene som måtte komme fremover på en kontrollert og grei måte», uttalte Solstad til Finansavisen nylig.