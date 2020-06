Inntektsfall og nedskrivninger ga milliardtap for Seadrill

Inntektene til John Fredriksen-dominerte Seadrill falt i første kvartal 19 prosent til 321 millioner dollar.

Resultat pr. aksje kom inn på minus 15,59 dollar, sammenlignet med minus 1,99 dollar pr. aksje i første kvartal 2019.

Selskapet skriver i rapporten at de i etterkant av kvartalet har opplevd betydelige markedsutfordringen som følge av det kraftige oljeprisfallet, samt ytterligere operasjonelle og logistiske utfordringer knyttet til coronapandemien.

– Denne bransjen har to grunnleggende utfordringer som har blitt påvirket av nylige hendelser – det er for mange rigger som bærer for mye gjeld. I kvartalet tok vi nedskrivninger på 1,2 milliarder dollar, da vi anerkjenner, sammen med andre i sektoren, at det i økende grad er usannsynlig at en rekke av våre eiendeler kommer tilbake i markedet, og derfor må skrapes, sier adm. direktør Anton Dibowitz i en kommentar.

Selskapet melder også at de har engasjert finansielle og juridiske rådgivere for for å forberede en omfattende restrukturering av balansen. Seadrill har ifølge rapporten en kontantbeholdning på1,2 milliarder dollar, og mener dette bør være tilstrekkelig likviditet til å fullføre en omfattende restrukturering.

Seadrill kunngjorde også mandag at de nå har besluttet å stryke aksjen fra børsen i New York.

Seadrill (Mill. dollar) 1. kv./20 1. kv./19 Driftsinntekter 321 302 Driftsresultat -1.284 -71 Resultat før skatt -1.568 -278 Resultat etter skatt -1.565 -296