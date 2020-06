Meglerhus nedgraderer Northern Ocean

Kepler Cheuvreux kutter kursmålet på Northern Ocean til 10 kroner pr aksje, fra tidligere 13 kroner, ifølge TDN Direkt.

Meglerhuset opprettholder imidlertid hold-anbefalingen.

Kepler viser til at selskapet har nedjustert sitt EBITDA-anslag for 2020 med 65 prosent som følge av negativt avvik i førstekvartal og utsatt oppstart for «West Bollsta».

For 2022 reduseres EBITDA-estimatet med 14 prosent som følge av lavere forventet kapasitetsutnyttelse for «West Mira».