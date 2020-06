Snakker videre med bankene

Stig Remøys Olympic Subsea fikk et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 1,7 millioner kroner i første kvartal, ned fra 35,8 millioner kroner i samme periode i 2019.

Fallet skyldes mobiliseringskostnader knyttet til nye langsiktige kontrakter og et svakere marked enn forventet, spesielt innen fornybar energi – rederiets store satsingsområde.

Finansdirektør John Arne Winsnes opplyser til Finansavisen at subseaskipet «Olympic Ares» har startet på en flerårig kontrakt i Mexico, mens «Olympic Orion» er engasjert med BP i Trinidad til slutten av 2020. Videre er et par skip klargjort for sesongarbeid.

– Flåten vil i hovedsak være sysselsatt med prosjektarbeid i årets sesong, sier Winsnes.

To av rederiets 11 skip, «Olympic Commander» og «Olympic Intervention IV», ligger i midlertidig opplag utenfor Ålesund og venter på nye kontrakter.

Utfordrende i Vest-Afrika

Finansavisen har tidligere omtalt offshorekrisen i Vest-Afrika, der all boreaktivitet har opphørt som følge av covid-19.

Olympic Subsea har et skip på kontrakt i Nigeria hvor viruset har skapt store utfordringer med å gjennomføre mannskapsskifter.

– Vi fikk i vår et par måneders forlengelse med «Olympic Triton» og vi har dialog om fortsettelsen, sier Winsnes.

Som følge av viruspandemien er selskapets egne skip blitt engasjert til å utføre mannskapsskifter de siste månedene.

Vil være i mål 1. september

Olympic snakker fortsatt med långiverne for å gjøre tilpasninger i avdragsprofilen på gjelden på nær 3 milliarder kroner.

– Dialogen er god og vi tror på å få til en lengre avtale med våre bankforbindelser, sier Winsnes.

Målet er å ha avtalen på plass 1. september. Frem til da utsettes betaling av renter og avdrag.

Den bokførte egenkapitalen var på minus 7,8 millioner kroner pr. 31. mars, mot pluss 62,6 millioner kroner ved årsskiftet.

Stor usikkerhet

Én av långiverne har gått ut av bankgruppen med intensjon om å avslutte finansieringsforholdet til Olympic.

Det skal tidligere ha pågått samtaler om et mulig salg av et skip som denne långiveren er involvert i. Ifølge Winsnes er skipet fortsatt en del av flåten.

Trolig dreier det seg om «Olympic Intervention IV».

«Det er usikkert om og eventuelt på hvilke vilkår selskapet kan få til en lengre løsning», skriver rederiet.