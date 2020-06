Analytikerne har ingen tro på Borr-aksjen

For drøye to uker siden hentet kriserammede Borr Drilling 30 millioner dollar i ny egenkapital.

Samtidig varslet riggselskapet at det var i fremskredne diskusjoner med banker og verft om en løsning som ville styrke likviditeten med 315 millioner dollar.

Nå er avtalen banket igjennom og detaljene på plass, noe som gir selskapet «runway» til 2022, selv om det ikke skulle klare å vinne ytterligere kontrakter i denne perioden.

Aksjemarkedet jublet og sendte Borr Drilling-aksjen opp nær 40 prosent til godt over 8 kroner fredag. Det er en oppgang som aksjeanalytikerne ikke ser fornuften i.

– Risikoen er for stor

Noe lignende skjedde da emisjonen var i boks i mai.

Den ble gjort til 6,45 kroner pr. aksje – en premie i forhold til kursen dagen før på 5,94 kroner. Da aksjemarkedet åpnet dagen etter skjøt Borr-aksjen opp mer enn 50 prosent, før den riktignok falt noe tilbake igjen.

– Markedsverdien i forhold til selskapsverdi er på 4–5 prosent, så aksjen prises som en opsjon og man vil kunne se store utslag i kursen. Vi venter at aksjen også denne gangen faller tilbake når støvet legger seg, sier analytiker Magnus Olsvik i meglerhuset Kepler Cheuvreux.

SER INGEN OPPSIDE: Magnus Olsvik i Kepler Chevreux er blant analytikerne som opererer med et kursmål på 1-2 kroner på Borr Drilling-aksjen. Fredag ble aksjen handlet til 9 kroner. Foto: Iván Kverme

Han var ute med en analyseoppdatering på riggselskapet denne uken, der kursmålet ble satt til 2 kroner. Han er dermed på linje med flere som ser liten verdi i aksjen. Blant meglerhusene som har gjort revideringer på sin dekning av aksjen i det siste, har flere satt kursmålet til 1 krone. Andre har sin dekning «under review».

– Risikoen er for stor. Det er en aksje vi anbefaler investorene å holde seg unna, sier Olsvik.

Tror på ny refinansiering

Med utsettelse av renter, avdrag og nybyggleveringer er håpet for Borr Drilling at riggmarkedet skal komme tilbake og redde selskapet i løpet av det neste halvannet året.

Selskapet har i dag 14 rigger i arbeid, men samtidig ligger 13 rigger i opplag som det må skaffe jobb til. I tillegg har selskapet fem nybygg som skal leveres fra verftet.

Selv mener selskapet at det allerede ser en bedring i tilbuds- og etterspørselsbalansen for olje.

– Vi er optimistiske til at dette vil lede til en gradvis bedring i jack-up-aktiviteten de kommende årene, uttaler styreleder Paal Kibsgaard i Borr Drilling i en børsmelding fredag.

Analytikerne er ikke i nærheten av å dele denne optimismen.

– Det er imponerende at selskapet klarte å hente penger og det er en realistisk plan det har kommet med, men det har bare knappe to år på seg. I mellomtiden tror vi riggmarkedet blir litt verre før det blir bedre, og gjelden blir ikke borte, så det er en risiko for at Borr må gå en ny refinansieringsrunde om 12–18 måneder, sier Olsvik i Kepler Cheuvreux.

Det er omtrent det samme som analytiker Steffen Evjen i Danske Bank Markets uttalte til Finansavisen da emisjonen ble varslet i mai.

– Så lenge all gjeld og nybyggforpliktelser er intakt og kun skjøvet ut i tid, utsetter de bare problemet fremfor å løse det. Med mindre riggmarkedet får et uventet oppsving over det neste året, regner jeg med at de er tilbake til tegnebrettet om et års tid, sa han.

Evjen er blant dem som har kursmål på 1 krone.

Skyver på leveringer

Borr Drilling kvitter seg ikke med gjeld i denne omgang, men beder likviditeten ved å skyve på både nybyggene, låneavdragene og rentebetalingene.

Av den totale likviditetsforbedringen som selskapet får de neste to årene, kommer 190 millioner dollar fra at leveringen av fem oppjekkbare rigger som er under bygging blir utsatt til midten av 2022.

Videre vil utsettelse av rentebetalinger frem til 2022 gi en likviditetsforbedring på rundt 60 millioner dollar, mens utsettelse av avdrag i 2021 vil bedre likviditeten med 65 millioner dollar.

I avtalen som er inngått med kreditorer og verft er samtidig flere av lånevilkårene endret.

Avtalen innebærer også at Borr Drilling vil ha en «cash break-even» på sine rigger på rundt 20.000 dollar pr. dag.

Dette er refinansieringsløsningen Det er hentet 30 millioner dollar i ny egenkapital.

Det blir gjort endringer i avtalene med sikrede långivere og verft, noe som vil styrke likviditeten med totalt 315 millioner dollar frem til første kvartal 2022.

Av dette forbedres likviditeten med 190 millioner dollar ved at leveringen av fem oppjekkbare rigger som er under bygging blir utsatt til midten av 2022.

Utsettelse av rentebetalinger frem til 2022 skal gi en likviditetsforbedring på rundt 60 millioner dollar.

Det er gitt utsettelse av avdrag i 2021 på 65 millioner dollar frem til lånene forfaller i andre kvartal 2022.

Flere av lånevilkårene er endret.

Kravet om bokført egenkapital reduseres fra 33,3 til 25 prosent frem til utgangen av 2021. Deretter stiger det til 40 prosent.

Vannes ut

Som Finansavisen skrev i forrige måned vannes både Tor Olav Trøim og styreleder Pål Kibsgaard ut etter egenkapitalemisjonen som var på 46,15 millioner aksjer.

Trøim ble tildelt knappe 770.000 nye aksjer, men får redusert eierandelen fra rundt 8 til drøyt 6 prosent.

Derimot befester hedgefondene Granular Capital og Orbis Asset Management sine posisjoner som to av de største eierne. Førstnevnte eier nå 15,77 prosent av Borr Drilling. Orbis, grunnlagt av den avdøde sørafrikanske milliardæren Allan Gray, tok en drøy femtedel av emisjonen og økte eierandelen fra 9,62 til 13,11 prosent.