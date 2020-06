Northern Ocean og Lundin enige om å utsette oppstart av kontrakt

John Fredriksen-dominerte Northern Ocean har kommet til enighet med Lundin Energy Norway om å endre på kontrakten for «West Bollsta», opplyses det i en melding.

Endringen innebærer at boreaktivitetene ikke starter før tidlig i fjerde kvartal 2020.

I perioden uten aktivitet vil riggen bli værende i Norge. Northern Ocean vil også motta kompensasjon for driftskostnader.

Det understrekes samtidig at riggen fortsatt inngår i Lundins langsiktige boreplaner.



Tidligere var det kjent at Lundin ønsket å utsette boreoppstart til fjerde kvartal, og Northern Oceans styre skrev i rapporten for første kvartal at selskapet var gått inn i konstruktive diskusjoner for å komme frem til nye, tilpassede vilkår.

Lavere kursmål

Tidligere denne uken kuttet Kepler Cheuvreux kursmålet for Northern Ocean fra 13 til 10 kroner, men holdt på en hold-anbefaling.

Ifølge TDN Direkt ble det vist til nedjusterte ebitda-estimater blant annet som følge av utsatt oppstart for «West Bollsta».

Fredag endte Northern Ocean på 7,00 kroner, opp 18,1 prosent.

En halvannen times tid før børsslutt var aksjen nede i 6,14 kroner.

«West Bollsta» er sammen med «West Mira» blant de mest sofistikerte boreriggene i verden. De har sikret store kontrakter med Wintershall og Lundin på norsk sokkel.

Inkludert opsjoner har riggene opprinnelig vært sikret arbeid inn i 2022 – før utsettelser.