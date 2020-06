Seadrill påførte koreanere milliardtap - krangler om småpenger

I to år har det koreanske verftet Samsung Heavy Industries (SHI) desperat forsøkt å selge boreskipene «West Dorado» og «West Draco», som opprinnelig ble bestilt, og senere kansellert, av John Fredriksens riggselskap Seadrill.

Boreskipene kostet til sammen vel 1 milliard dollar – eller rundt ti milliarder kroner – da de ble bestilt i 2013. Verftet fikk inn kun 312 millioner dollar før Seadrill gikk inn i chapter 11.

SHI krevde Seadrill for 800 millioner dollar – nær åtte milliarder kroner – for tapet, men ble i henhold til restruktureringsavtalen sittende igjen med småpenger, samt to boreskip, som det nå forsøker å selge i et knusktørt marked.

Om salget var vanskelig i utgangspunktet, har det ifølge verftet ikke blitt noe lettere nå.

Tenner på alle plugger

Seadrill nekter nemlig å gi fra seg dokumentasjonen på noe utstyr det fikk installert på boreskipene.

I desember fremmet riggselskapet istedet et krav om at utstyret enten tilbakeleveres eller kompenseres for.

Til sammen skal boreutstyret ha kostet rundt 4,5 millioner dollar – 42 millioner kroner. Seadrill, som er på vei inn i nok en restrukturering, hevder at å la Samsung beholde utstyret vil skape et «windfall» på 18 millioner dollar.

Kravet har fått koreanerne til å tenne på alle plugger.

Verftet omtaler det som absurd at Seadrill i det hele tatt får fremme saken, blant annet med tanke på at riggselskapet har sluppet unna alt ansvar.

«I henhold til forliksavtalen har SHI brukt de siste to årene på å forsøke å selge boreskipene for å delvis dekke tapene som er et resultat av Seadrills kontraktsbrudd. Kun nylig, mens SHI har jobbet med å fullføre salget, har Seadrill dukket opp for å kreve eierskapet til utstyret som har vært installert på boreskipene i årevis og som SHI har betalt millioner av dollar for å bevare», skriver verftet i et rettsdokument Finansavisen har gjennomgått.

STRIDENS KJERNE: Boreskipet «West Draco» og søsterfartøyet «West Dorado», som har ligget klare ved Samsung-verftet i to år og markedsføres for salg. Illustrasjon: Seadrill

Enorme kostnader

På to år skal opplag- og vedlikeholdskostnadene for boreskipene ha kommet opp i 37 millioner dollar, hvorav kostnadene direkte relatert til utstyret Seadrill vil ha tilbake, beløper seg til 1,1 millioner dollar.

Verftet påpeker også at reaktivering av boreskipene i forbindelse med et salg vil koste «titalls millioner dollar».

«Begjæringen er spesielt støtende i lys av SHIs recovery under forliksavtalen med hensyn til det samlede skyldige beløpet, ettersom SHI mottok under femti prosent av kravet sitt, og har pådratt seg, og vil fortsette å pådra seg millioner av dollar i årlige kostnader for å vedlikeholde og til slutt forberede boreskipene for videresalg», skriver verftet, og ber retten om å bekrefte SHIs eierskap i boreutstyret, samt å beordre Seadrill til å øyeblikkelig overlevere all dokumentasjon på dette.

Samsung-verftet ber også om å få tilbakebetalt sine juridiske kostnader knyttet til prosessen.

Ny restrukturering

Seadrills krav vitner trolig om det betydelige pengebehovet til riggselskapet som er på vei inn i nok en omfattende restrukturering og potensielt den andre chapter 11-prosessen på kun to år.

I første kvartal tok selskapet nedskrivninger på 1,23 milliarder dollar knyttet til syv rigger, noe som førte egenkapitalen til minus 53 millioner kroner.

Selskapet varslet også i forbindelse med tallfremleggelsen i forrige uke at 1.400 medarbeidere mister jobben som et ledd i en plan om å spare mer enn 130 millioner dollar - 1,2 milliarder kroner – de neste 18 månedene.

Analytiker Lukas Daul i ABG Sundal nedgraderte mandag Seadrill-aksjen fra hold til selg og kuttet kursmålet til 1 krone.

– Den forrige restruktureringen etterlot aksjonærene med en andel på 16 millioner dollar. Ved å gi den nåværende egenkapitalen en symbolsk verdi på 10 millioner dollar, gir det et nytt kursmål på 1 krone, skriver Daul.

Seadrill besvarte ikke Finansavisens henvendelser før avisen gikk i trykken mandag.