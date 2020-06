Rakettfart på riggaksjene

Riggaksjene har skutt i været de seneste dagene, og mandag gikk de bananas på Oslo Børs.

En oljepris som har klatret til rundt 42 dollar fatet kan trolig forklare noe av oppgangen, men langt fra alt, ifølge analytiker Vidar Lyngvær i Sparebank1 Markets.

TROR RIGGAKSJENE VIL VÆRE VOLATILE FREMOVER: Analytiker Vidar Lyngvær i Sparebank1 Markets. Foto: Sparebank1 Markets

– Det er ikke noe fundamentalt som skulle tilsi en slik oppgang, og det skyldes nok i hovedsak shortskvis, sier han.

Lite verdt

Mandag ettermiddag mer enn doblet Borr Drilling- og Seadrill-aksjen seg, Northern Drilling steg 40 prosent, Northern Ocean 28 prosent og Shelf Drilling 25 prosent., Northern Drilling 40 prosent, Northern Ocean 28 prosent og Shelf Drilling 25 prosent.

De kopierte dermed oppgangen til de USA-noterte riggaksjene fredag kveld. Da steg Transocean 50 prosent, Noble 75 prosent og Valaris hele 162 prosent. Borr Drilling var også i en periode opp 100 prosent på New York-børsen fredag, etter at den hadde steget 38 prosent tidligere på dagen her hjemme.

– Markedsverdien av egenkapitalen i de fleste navnene her er så lav at en dobling i prosent egentlig ikke utgjør så mye i nominelle kroner. Dette er volatilt, og det kommer det til å være inntil noen av disse har restrukturert, sier Lyngvær.

Vil ta tid

Han mener utsiktene for riggselskapene er lite endret til tross for at oljeprisen har steget til nærmere 42 dollar. Riggmarkedet ser fortsatt trøstesløst ut med altfor lav etterspørsel og altfor mange rigger. Samtidig sliter mange av selskapene med skyhøy gjeld. En rekke av selskapene har startet, eller er i ferd med å starte, refinansieringsforhanlinger med sine kreditorer.

Lyngvær venter ingen umiddelbar bedring i riggmarkedene.

– Utfordringene som industrien sliter med forsvinner ikke over natten. Oljeselskapene kommer ikke plutselig tilbake i markedet og tildeler mange, lange kontrakter, sier analytikeren.