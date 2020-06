Skulle betalt 300 mill. tirsdag – kansellerer kontrakten

AVBESTILLER: Awilco Drilling har avbestilt en av sine to rigger under bygging ved Keppel-verftet.

Illustrasjon: Moss Maritime

Tirsdag skulle Awilco Drilling betale et avdrag på 31,9 millioner dollar knyttet til en av selskapets to rigger under bygging ved Keppels-verftet i Singapore.

Uten tilstrekkelig med penger har det vært usikkert hvordan dette skulle løses.

Mandag ettermiddag kom meldingen om at byggekontrakten for «Nordic Winter» er kansellert, «som et resultat av kontraktsbrudd».

Awilco har rett til å få tilbakebetalt 54,7 millioner dollar pluss påløpte renter.