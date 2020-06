TGS ett skritt nærmere fullføring av Santos Basin-undersøkelsen

TGS har fullført enda en fase av 3D-multiklientundersøkelsen i Santos-bassenget i Brasil, som ligger sør for funnene i Santosbassenget og de nye blokkene som ble tilbudt i runde 15 og 16, melder selskapet i en børsmelding tirsdag.

Anskaffelsen av 17.500 kvadratkilometer av de totale 23.000 kvadratkilometerene er dermed fullført.

3D-undersøkelsen er bare den siste av flere 3D- og 2D-undersøkelser gjennomført i Brasil. TGS holder for tiden over 452.000 kilometer i 2D multiklientdata og 72.500 kvadratkilometer i 3D multiklientdata i Brasil.

– Vi er glade for å ha gjennomført denne undersøkelsen fordi den styrker databiblioteket og posisjonen vår i Sør-Amerika. Santos Basin er et av de mest produktive letingbassengene i verden med et høyt potensial for ytterligere funn på dypt vann. TGS vil fortsette å prioritere Brasil, da det tilbyr mange petroleumsbassenger i verdensklasse med noen av klodens mest spennende muligheter for olje- og gassutforskning, sier Kristian Johansen, adm. direktør i TGS.

Fast track-data vil være tilgjengelig i august 2020 og den endelige dataen er ventet i andre kvartal 2021.