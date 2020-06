Shell og Havila uenige om tilbakelevering

Shell UK Limited har levert tilbake PSV-fartøyet "Havila Crusader" tidligere enn avtalt. Det opplyser Havila Shipping gjennom en børsmelding tirsdag.

Siden 18. januar i år har "Havila Crusader" arbeidet på en kontrakt for to borehull, som skulle vare i i en estimert periode på ett år.

I børsmeldingen står det at partene har ulike oppfatninger av hvilken forpliktelse som Shell UK Limited har i en kontrakt for to borehull, og Havila vil vurdere hvilke skritt som skal tas overfor Shell UK Limited som følge av den for tidlige tilbakeleveringen.

"Havila Crusader" vil være i opplag mens selskapet venter på bedre markedsforhold.