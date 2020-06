Keppel-verftet bestrider Awilco Drillings kontraktsterminering

TERMINERT: Awilco Drilling har terminert byggekontrakten for den ene av selskapets to rigger som er under bygging i Singapore.

TERMINERT: Awilco Drilling har terminert byggekontrakten for den ene av selskapets to rigger som er under bygging i Singapore. Illustrasjon: FOTO: MOSS MARITIME

Tirsdag skulle Awilco Drilling betalt et avdrag på 31,9 millioner dollar knyttet til en av selskapets to rigger som er under bygging ved Keppel-verftet i Singapore.

Med en kontantbeholdning på 27,7 millioner dollar ved utgangen av første kvartal, hersket det imidlertid tvil om hvordan dette skulle løses.

I 12. time kom meldingen om at Awilco har terminert byggekontrakten for «Nordic Winter», «som et resultat av kontraktsbrudd». Hvilken klausul selskapet har benyttet er ukjent.

Bestrider termineringen

Keppel FELS i Singapore, som bygger riggen, skriver i en melding at det påståtte kontraktsbruddet knytter seg til prosjektledelse, tidsplan, ressurser og compliance.

Verftet bestrider termineringen og vurderer nå sine juridiske muligheter og evaluerer den potensielle finansielle effekten sammen med sine rådgivere.

Keppel forbeholder seg sine rettigheter i kontrakten, inkludert retten til å beholde innbetalte avdrag og å søke kompensasjon for arbeidet som er gjort til dags dato.

Awilco på sin side hevder å ha rett til å få tilbakebetalt de allerede innbetalte avdragene på totalt 54,7 millioner dollar pluss påløpte renter.

Awilco Drilling ønsker ikke kommentere saken utover det som står i børsmeldingen.

– Det er likevel verdt å nevne at akkurat denne saken handler utelukkende om «Nordic Winter». Oppbyggingen av et nytt, mer innovativt, effektivt og betydelig grønnere riggselskap på norsk sokkel fortsetter for fullt, sier konsernsjef Jens Berge til Finansavisen.

Kandidat til Equinor-kontrakt

Med planlagt levering i april 2021, har «Nordic Winter» vært lansert som en kandidat til Equinors Breidablikk-felt på norsk sokkel.

Oljekjempen har et utestående anbud for en rigg som skal bore 15 brønner med en varighet på minst 450 dager, og oppstart i november 2021.

Awilco-riggens eco-design ville trolig vært et fortrinn i konkurransen med andre aktuelle aktører som Odfjell Drilling. Ifølge selskapet selv ville riggen bli den mest miljøvennlige bygget for «harsh environment»-markedet.

I henhold til kontrakten med Keppel-verftet hadde Awilco også anledning til å skyve på leveringen i ett år. Selskapet må ha en lengre kontrakt for å sikre leveringsfinansieringen.

Analytikere venter at det vil pågå forhandlinger med verftet en stund, og at Awilco dermed kan ha kjøpt seg noe tid før de potensielt har pengene klare og kan fortsette med byggingen.

Første siden 2014

Det var vinteren for drøyt to år siden at Awilco bestilte «Nordic Winter», den første nye riggen på fire år. Prisen ble oppgitt til 425 millioner dollar, pluss ytterligere 30 millioner dollar i «ready-to-drill»-kostnader.

I tillegg fikk selskapet opsjoner å ytterligere tre rigger, hvorav en allerede er erklært.

Byggingen av selskapets andre rigg, som har planlagt levering i 2022, går som normalt.

De siste to riggene har allerede fått navnene «Nordic Summer» og «Nordic Autumn». Det jobbes nå med løsninger med ulike samarbeidspartnere for å utvikle disse til de første nullutslippsriggene i verden.