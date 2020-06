Borr Drilling fortsetter oppturen

GLISER: Hovedaksjonær Tor Olav Trøim, etter at Borr Drilling har steget over 230 prosent den seneste uken.

GLISER: Hovedaksjonær Tor Olav Trøim, etter at Borr Drilling har steget over 230 prosent den seneste uken. Foto: Eivind Yggeseth

Borr Drilling er opp 2,22 prosent på en negativ børs. Det er flere andre riggaksjer som også har steget de seneste par dagene, men ifølge analytiker Kim André Uggedal i SEB er det ikke noe åpenbart som trekker opp aksjene.

– MØTER VEGGEN I 2022: Tror analytiker Kim Andre Uggedal i SEB. Foto: Fearnley Securities

– Det en liten forbedring i oljeprisen og forlengede kutt fra Opec+, men riggmarkedet er om noe enda dårligere ut enn det var for en uke siden, sier Uggedal til TDN Direkt.

SEB-analytikeren mener at det ikke er store institusjonelle investorer som driver handelen i riggaksjene, men at det er veldig mye av handelen som er retail-drevet.

Kjøpt seg tid

Uggeland sier at det har vært mye shortdekning for noen av de amerikanske aktørene, men at det ikke gjelder Borr Drilling. Der mener han snarere at det meste hadde blitt dekket inn i forkant eller etterkant av emisjonen som ble gjort, skriver TDN Direkt.

Egenkapitalen til Borr Drilling har ligget på mellom 1 til 2 prosent av selskapets totalverdi i en lengre periode, men Uggedal mener at selskapet har kjøpt seg en pause på to år med å få utsatt betalinger.

– De har likviditet på litt i overkant av 100 millioner dollar nå og vi tror de brenner om lag 70 millioner dollar over en toårsperiode, før de møter en massiv vegg i andre kvartal 2022, med nesten 800 millioner dollar som forfaller. Da må man refinansiere, sier Uggedal og legger til at Borr bør håpe at verden ser annerledes ut om to år for å ha forhåpninger om å kunne forskyve forfallet på gjelden.

Borr Drilling-aksjen har steget 184 prosent på Oslo Børs i år, etter et oppgang på over 230 prosent den seneste uken.