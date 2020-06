Borr Drilling har fått pusterom, men møter en massiv vegg om to år

Borr Drilling begynte tirsdagen med markante kursfall etter gårsdagens voldsomme byks, men i ettermiddag fortsetter oppgangen på dagens høyeste volum.

Aksjen stiger 2,3 prosent til 18,40 kroner.

– Det er liten forbedring i oljeprisen og forlengede kutt fra OPEC+, men riggmarkedet ser – om noe – enda dårligere ut nå enn for en uke siden, sier SEB-analytiker Kim André Uggedal til TDN Direkt.

– Møter en massiv vegg

Han peker på at betalingsutsettelser har gitt Tor Olav Trøims riggselskap likviditet på over 100 millioner dollar.

– Vi tror de brenner rundt 70 millioner dollar over en toårsperiode, før de møter en massiv vegg i andre kvartal 2022, med nesten 800 millioner dollar som forfaller. Da må de refinansiere. Det er å håpe at verden ser annerledes ut om to år og at de kan dytte den veggen videre ned i gaten, fortsetter Uggedal overfor nyhetsbyrået.

– Short-inndekning

ABG Sundal Collier-analytiker Lukas Daul tror – i motsetning til Uggedal – at short-inndekning forklarer mye av Borr-bevegelsene de siste dagene.

- Volumene i USA har vært 5-6 ganger mer enn det som er vanlig. Alle riggaksjene har vært massivt opp i USA de siste to dagene. De har vært kraftig shortet. Da får man den effekten. Oljeprisen bikket jo over 40 dollar og da var det kanskje naturlig at folk ble mer konstruktive på den sektoren her, sier han til TDN Direkt.