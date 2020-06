Aibel tildelt kontrakter av Equinor for elektrifisering av Sleipner og Gina Krog i Nordsjøen

Aibel er tildelt kontrakter for elektrifisering av feltene Sleipner og Gina Krog i Nordsjøen, opplyses det i en melding.

Samlet verdi av kontraktene er cirka 600 millioner kroner.

Kontraktene innebærer også sysselsetting av 230 ansatte over en toårsperiode, opplyses det.

Fornyet tillit på Sleipner

Selskapet fikk i fjor kontrakten av Equinor for forberedende ingeniørarbeider (Feed) knyttet til Sleipner-elektrifiseringen.

Denne er nå utvidet med en ny Equinor-kontrakt, av typen EPCIC, som foruten ingeniørarbeider også omfatter anskaffelser, konstruksjon, installasjon og gjennomføring.

Den nye Equinor-kontrakten innebærer rundt 170 årsverk over en toårsperiode ved Aibels Stavanger-kontor og ved verftet i Haugesund.

Landstrøm innen 2022

Når det gjelder Gina Krog, har Equinor her med sine partnere fattet investeringsbeslutning for elektrifisering av Gina Krog-plattformen. Aibel er tildelt kontrakten for arbeidet med å gjennomføre denne elektrifiseringen, også dette via en EPCIC-kontrakt.

Gina Krog-kontrakten vil representere cirka 60 årsverk over en periode på ett og et halvt år ved Stavanger-kontoret og Aibel-verftet i Haugesund.

Sleipner og Gina Krog skal etter planen kobles til landstrøm innen utgangen av 2022.