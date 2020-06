Subsea 7 har gitt Aker Solutions kontrakt for levering av kontrollkabler i Mexicogulfen

NY KONTRAKT: For Aker Solutions og konsernsjef Luis Araujo.

NY KONTRAKT: For Aker Solutions og konsernsjef Luis Araujo. Foto: Iván Kverme

Undervannsentreprenøren Subsea 7 har gitt Aker Solutions en kontrollkabelkontrakt på det som beskrives som et av de største subseautviklingsprosjektene i Mexicogulfen.

Aker Solutions skal levere 22 kilometer med dynamiske kontrollkabler og distribusjonsutstyr. Dette skal koble det flytende produksjonssystemet på King's Quay Development, som prosjektet heter, til utviklingsarbeider under vann.

Prosjektet ledes av amerikanske Murphy Exploration and Production og utføres rundt 280 kilometer syd for New Orleans.

Tidligere i år fikk Subsea 7 en kontrakt av Murphy for ingeniørarbeider, anskaffelser, konstruksjon, installasjon og oppstart.

Levering sent neste år

«Vi ser frem til å jobbe med Subsea 7 på et av de største subseautviklingsprosjektene i Mexicogulfen», sier USA-sjef Jonah Margulis i Aker Solutions i en melding.

Aker Solutions vil levere kontrollkablene og distribusjonsutstyret fra sine fasiliteter i Mobile i Alabama.

Arbeidene starter omgående, levering er planlagt til fjerde kvartal 2021. Kontrakten bokføres nå i andre kvartal 2020.

Subsea 7-aksjen er i 15-tiden ned 1,0 prosent på Oslo Børs, til 70,10 kroner, og har med det falt 33,2 prosent hittil i år.

Aker Solutions-aksjen er opp 2,4 prosent til 9,89 kroner, og har dermed begrenset kursfallet så langt i 2020 til 60 prosent.