Ny avtale for Solstad Offshore

Solstad Offshore børsmelder at en ledende operatør i Nordsjøen har gitt dem kontrakter for to PSV-flåter for en periode på seks måneder med mulighet for forlengelse.

Kontrakten starter i juni 2020. Det gjelder PSV-ene Far Spica og Normad Springer eller et søsterfartøy.

Solstad Offshore legger til at de har fått forlenget en "call off" for Far Solitaire til utgangen i 2020 som en del av en rammeavtale med Aker BP. Det gjelder frem til utgangen av 2020.

Solstad-aksjen er ned 6,76 prosent til 0,69 kroner torsdag. Den har falt nesten 29 prosent hittil i år.