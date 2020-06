Spår tøffe tider for rigg

Clarksons Platou Securities tror offshore riggselskapene vil møte røff sjø de neste to årene, og forventer en serie med restruktureringer i sektoren.

Meglerhuset skriver i en oppdatering mandag at ingen i riggsektoren burde føle seg trygge, og begrunner det med at de selskapene som har sterkes balanse i dag, er de selskapene som vil ende opp med høyest kostnader siden de andre selskapene vil bli tvunget til å restrukturere, skriver TDN Direkt.

– Det er en stor forskjell på å vinne slaget og vinne krigen, skriver Clarksons Platou.

På grunn av mye gjeld i de ulike selskapene ser ikke Clarksons Platou for seg at det kommer noen oppkjøp eller sammenslåinger i sektoren de neste par årene. Meglerhuset mener også at utsiktene i oljemarkedet er dårlige. Og selv om oljeprisen har doblet seg siden den var under 20 dollar fatet, har det kommet på grunn av produksjonskutt og nedstenging, og ikke på grunn av etterspørselen.